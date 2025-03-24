Стармер і Трамп несподівано зідзвонилися

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів незаплановану телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом увечері 23 березня, присвячену передусім двосторонній торгівлі.

Про це журналістам повідомив речник британського уряду, передає "Європейська правда" з посиланням на ITV.

Під час розмови Стармер і Трамп, за словами представника британського премʼєра, обговорили прогрес в економічній угоді між Британією і США.

"Британія працює зі Сполученими Штатами над угодою про економічне процвітання, спираючись на нашу спільну прихильність до економічної безпеки", – зазначив він.

Речник додав, що Лондон укладе лише таку угоду, яка відповідає британським національним інтересам і відповідає прагненню уряду "забезпечити економічну стабільність для британців".

Розмова лідерів Британії та США відбулася на тлі повідомлень про те, що Лондон може знизити запланований податок на великі ІТ-компанії – крок, який насамперед зачепить американський бізнес.

За даними ЗМІ, британський уряд нібито розглядає зниження податку як захід, покликаний прихилити на їхній бік США після запровадження адміністрацією Трампа тарифів.

Британія раніше говорила, що залишає за собою право на заходи у відповідь на тарифи США, проте буде дотримуватися "прагматичного" підходу.

Водночас непублічно у Лондоні побоювались, що тарифи можуть вплинути на плани збільшити оборонний бюджет країни.