У Лондоні бачать загрозу для оборонного бюджету у разі вищих тарифів від Трампа

В уряді Британії побоюються, що у разі рішення обраного президента США підвищити тарифи для європейського експорту Лондону доведеться урізати оборонний бюджет.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

Співрозмовники видання в уряді, зокрема у Мінфіні, кажуть, що Британії, ймовірно, доведеться урізати мільярди в оборонному бюджеті, якщо Трамп реалізує свої погрози та встановить на імпорт з Європи тарифи у розмірі до 20%.

Незалежні прогнози стверджують, що у разі таких дій Трампа ВВП Британії може знизитися на 0,9%. Цей прогноз включили в аналітичне дослідження на замовлення комітету з підприємництва і торгівлі Палати громад.

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Його очільник Ліам Бірн, який за прем’єрства Гордона Брауна був міністром фінансів, у коментарі The Times висловив думку, що за найгіршого сценарію вищі американські тарифи можуть "відкусити" від оборонного бюджету Британії до 2 млрд фунтів до 2030 року.

"Вищі мита означають слабшу оборону. Британія має зрозумілою мовою пояснити, що ми хочемо підвищити свої оборонні видатки, але що сума буде меншою, якщо через американські тарифи зростання буде меншим", – зазначив він.

Неназвані джерела в уряді кажуть, що саме такі аргументи і планують наводити у розмові з командою Трампа та пояснювати, що якщо Європа почне більше вкладатися у колективну оборону, США зможуть вивільнити більші ресурси і зосередити їх на Тихоокеанському регіоні.

Прем’єр Кір Стармер вже надіслав Трампу вітання з нагоди вступу на посаду, де висловив впевненість у продовженні особливих дружніх відносин між двома державами та зазначив, що очікує зустрічі.

В уряді Німеччини очікують, що саме ФРН стане головною європейською "мішенню" торговельних тарифів президента США Дональда Трампа.

Колишня віцепремʼєрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка змагатиметься за прем’єрську посаду, пообіцяла "удар у відповідь" Трампу, якщо очолить уряд Канади.