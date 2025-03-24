Стармер и Трамп неожиданно созвонились

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел незапланированный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом вечером 23 марта, посвященный прежде всего двусторонней торговле.

Об этом журналистам сообщил представитель британского правительства, передает "Европейская правда" со ссылкой на ITV.

Во время разговора Стармер и Трамп, по словам представителя британского премьера, обсудили прогресс в экономическом соглашении между Британией и США.

"Британия работает с Соединенными Штатами над соглашением об экономическом процветании, опираясь на нашу общую приверженность экономической безопасности", – отметил он.

Спикер добавил, что Лондон заключит только такое соглашение, которое отвечает британским национальным интересам и соответствует стремлению правительства "обеспечить экономическую стабильность для британцев".

Разговор лидеров Британии и США состоялся на фоне сообщений о том, что Лондон может снизить запланированный налог на крупные ІТ-компании – шаг, который в первую очередь затронет американский бизнес.

По данным СМИ, британское правительство якобы рассматривает снижение налога как меру, призванную склонить на их сторону США после введения администрацией Трампа тарифов.

Великобритания ранее говорила, что оставляет за собой право на ответные меры на тарифы США, однако будет придерживаться "прагматичного" подхода.

В то же время непублично в Лондоне опасались, что тарифы могут повлиять на планы увеличить оборонный бюджет страны.