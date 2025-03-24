Норвежцям порадили бути обачними перед поїздкою до США

Міністерство закордонних справ Норвегії оновило інформацію для людей, які мають намір подорожувати до США, на тлі зміни політики адміністрацією Дональда Трампа.

Цю інформацію представник норвезького МЗС підтвердив порталу VG, пише "Європейська правда".

За словами радника з питань комунікацій Міністерства закордонних справ Норвегії Лайка Ханбалі, оновлені рекомендації стосуються процедури вʼїзду до США.

"Остаточне рішення (щодо вʼїзду. – Ред.) ухвалюється імміграційною владою після прибуття. Норвезька влада не може втручатися в це рішення", – ідеться в оновлених рекомендаціях.

Там також наголошують, що під час подання заявки на американську візу треба обирати один з двох варіантів позначення статі – чоловік або жінка, причому "США визнають тільки стать заявника при народженні".

"Мандрівникам, чия поточна стать відрізняється від статі при народженні, рекомендується звернутися до посольства США перед поїздкою за порадою та рекомендаціями", – ідеться в рекомендаціях.

Кілька європейських міністерств закордонних справ нещодавно також оновили свої рекомендації щодо подорожей до США після того, як кілька їхніх громадян були затримані американською імміграційною службою.

Один із найвідоміших випадків стосувався французького дослідника, якому відмовили у в'їзді до США через нібито критику адміністрації Трампа.

Влада США заперечує це, стверджуючи, що вчений володів конфіденційною інформацією з Лос-Аламоської національної лабораторії, і що він сам це визнав.