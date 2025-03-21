Данія закликає трансгендерних громадян консультуватися перед поїздками до США

У четвер Данія заявила, що почала радити трансгендерним людям звертатися до посольства США в Копенгагені перед поїздкою в Сполучені Штати на тлі побоювань, що гендерна політика президента Дональда Трампа може викликати проблеми з їхніми проїзними документами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це оголошення з'явилося через тиждень після того, як Фінляндія зробила аналогічне попередження після указу Трампа про те, що Сполучені Штати визнаватимуть лише дві незмінні статі – чоловічу та жіночу.

Міністерство закордонних справ Данії не посилалося безпосередньо на указ Трампа, але заявило, що в анкеті на отримання дозволу на в'їзд в США є лише дві статі на вибір – чоловіча або жіноча, і це може спричинити ускладнення.

"Якщо у вашому паспорті стоїть позначка "Х" або ви змінили стать, рекомендується зв'язатися з посольством США перед поїздкою для отримання рекомендацій щодо подальших дій", – йдеться на оновленій сторінці з рекомендаціями щодо подорожей у Данії.

Згідно з данським законодавством, громадяни можуть подати заяву про те, щоб їхня стать у паспорті була позначена як Х, якщо заява "ґрунтується на досвіді приналежності до іншої статі, що відповідна особа є інтерсекс, не ідентифікує себе ні як чоловіка, ні як жінку".

Фінляндія оновила свою сторінку з порадами 14 березня, щоб застерегти мандрівників: "Якщо поточна стать заявника в паспорті відрізняється від статі, підтвердженої при народженні, влада США може відмовити у в'їзді".

Указ Трампа, виданий у перший день його перебування на посаді, вимагає від уряду США використовувати термін "стать", а не "гендер", і наказує, щоб ідентифікаційні документи, включаючи паспорти і візи, ґрунтувалися на тому, що він описав як "незмінну біологічну класифікацію людини як чоловіка або жінки".

Речник Міністерства закордонних справ Данії заявив, що жодному данському громадянину не було відмовлено у в'їзді до США або затримано з моменту вступу Трампа на посаду.

Цього тижня Німеччина оновила свої рекомендації щодо подорожей до Сполучених Штатів, підкресливши, що відмова від візи або в'їзду не гарантує в'їзду для її громадян після того, як кілька німців нещодавно були затримані на кордоні.