У США заперечують, що вислали французького науковця через критику Трампа

Міністерство національної безпеки США заперечило заяви про те, що французькому досліднику минулого тижня відмовили у в'їзді через його політичні погляди.

Про це відомство повідомило в коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

Міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Батіст у середу заявив, що французькому досліднику не дозволили в'їхати до США, де він планував взяти участь у науковій конференції в Техасі.

"Цей захід, очевидно, був ухвалений американською владою, оскільки телефон цього дослідника містив обмін повідомленнями з колегами і друзями, в яких він висловлював особисту думку про дослідницьку політику адміністрації Трампа", – сказав Батіст.

Але представник Міністерства внутрішньої безпеки США у заяві для AFP назвав твердження французької сторони "відверто неправдивим".

"Французький дослідник, про якого йдеться, володів конфіденційною інформацією на своєму електронному пристрої з Лос-Аламоської національної лабораторії – в порушення угоди про нерозголошення, – яку, як він зізнався, отримав без дозволу і намагався приховати", – ідеться в коментарі.

Лос-Аламоська національна лабораторія була заснована Робертом Оппенгеймером під час Другої світової війни для розробки атомної бомби і досі здійснює дослідження в галузі ядерної зброї.

Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Німеччини в оновлених рекомендаціях щодо подорожей до Сполучених Штатів попереджає про посилений ризик депортацій.

А Данія почала радити трансгендерним людям звертатися до американського посольства в Копенгагені перед поїздкою в Сполучені Штати на тлі можливих труднощів з їхніми проїзними документами.