Норвежцам посоветовали быть осмотрительными перед поездкой в США

Министерство иностранных дел Норвегии обновило информацию для людей, которые намерены путешествовать в США, на фоне изменения политики администрацией Дональда Трампа.

Эту информацию представитель норвежского МИД подтвердил порталу VG, пишет "Европейская правда".

По словам советника по вопросам коммуникаций Министерства иностранных дел Норвегии Лайка Ханбали, обновленные рекомендации касаются процедуры въезда в США.

"Окончательное решение (относительно въезда. – Ред.) принимается иммиграционными властями по прибытии. Норвежские власти не могут вмешиваться в это решение", – говорится в обновленных рекомендациях.

Там также отмечается, что при подаче заявки на американскую визу надо выбирать один из двух вариантов обозначения пола – мужчина или женщина, причем "США признают только пол заявителя при рождении".

"Путешественникам, чей текущий пол отличается от пола при рождении, рекомендуется обратиться в посольство США перед поездкой за советом и рекомендациями", – говорится в рекомендациях.

Несколько европейских министерств иностранных дел недавно также обновили свои рекомендации относительно путешествий в США после того, как несколько их граждан были задержаны американской иммиграционной службой.

Один из самых известных случаев касался французского исследователя, которому отказали во въезде в США из-за якобы критики администрации Трампа.

Власти США отрицают это, утверждая, что ученый владел конфиденциальной информацией из Лос-Аламосской национальной лаборатории, и что он сам это признал.