Прем'єр Литви не бачить ознак погіршення у зв'язках США з країнами Балтії

На тлі побоювань, що Сполучені Штати можуть відмовитися від своїх зобов'язань в Європі, прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що не бачить загрози для трансатлантичної співпраці країн Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я закликаю всіх не втрачати надію, незважаючи на те, що ми чуємо різні досить драматичні або гарячі заяви в політиці, – сказав Палуцкас журналістам у Таллінні під час свого візиту до Естонії.

"На практиці, як ми бачимо сьогодні, чи йдеться про структури НАТО, чи про двосторонні відносини, ми не бачимо жодних ознак погіршення наших відносин", – зазначив він.

"Навпаки, зусилля нашого регіону щодо забезпечення фінансування [...], безумовно, цінуються, і тому я можу сказати, що не бачу жодної загрози для нашої трансатлантичної співпраці", – підкреслив він.

Американські війська проводять ротацію в країнах Балтії та Східної Європи з весни 2014 року в рамках операції "Атлантична рішучість" у східній частині НАТО.

У Литві американські важкі батальйони ротуються з 2019 року.

Литовські політики неодноразово заявляли, що хочуть постійної американської присутності в країні. Минулого тижня президент Гітанас Науседа заявив, що Литва готова прийняти більше американських військ, додавши, однак, що це залежатиме від політичного рішення американців.

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

А прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що "ядерна парасолька" США в Європі залишиться на місці, оскільки Вашингтон не хоче ризикувати розповсюдженням ядерної зброї.

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