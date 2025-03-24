Премьер Литвы не видит признаков ухудшения в связях США со странами Балтии

На фоне опасений, что Соединенные Штаты могут отказаться от своих обязательств в Европе, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что не видит угрозы для трансатлантического сотрудничества стран Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я призываю всех не терять надежду, несмотря на то, что мы слышим различные достаточно драматические или горячие заявления в политике, – сказал Палуцкас журналистам в Таллинне во время своего визита в Эстонию.

"На практике, как мы видим сегодня, идет ли речь о структурах НАТО, или о двусторонних отношениях, мы не видим никаких признаков ухудшения наших отношений", – отметил он.

"Наоборот, усилия нашего региона по обеспечению финансирования [...], безусловно, ценятся, и поэтому я могу сказать, что не вижу никакой угрозы для нашего трансатлантического сотрудничества", – подчеркнул он.

Американские войска проводят ротацию в странах Балтии и Восточной Европы с весны 2014 года в рамках операции "Атлантическая решимость" в восточной части НАТО.

В Литве американские тяжелые батальоны ротируются с 2019 года.

Литовские политики неоднократно заявляли, что хотят постоянного американского присутствия в стране. На прошлой неделе президент Гитанас Науседа заявил, что Литва готова принять больше американских войск, добавив, однако, что это будет зависеть от политического решения американцев.

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

А премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что "ядерный зонтик" США в Европе останется на месте, поскольку Вашингтон не хочет рисковать распространением ядерного оружия.

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