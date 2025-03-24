У Стамбулі – шостий вечір протестів через арешт опозиційного мера

Великі натовпи людей зібралися на шосту ніч демонстрацій у Стамбулі, виступаючи проти арешту опозиційного мера міста Екрема Імамоглу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Протестувальники вийшли на вулиці Стамбула після того, як поліція застосувала водомети і сльозогінний газ під час зіткнень з демонстрантами напередодні.

Багато людей розмахують турецькими прапорами та скандують гасла. Поруч вишикувались поліцейські у спецзасобах, утворивши бар'єр зі щитами.

Наразі протест має переважно мирний характер.

Затримання Екрема Імамоглу, головного політичного суперника Ердогана, викликало найбільші вуличні протести в Туреччині за останні десять років.

Незважаючи на заборону вуличних зібрань у багатьох містах, переважно мирні антиурядові демонстрації тривають уже шість днів поспіль.

Раніше влада Туреччини повідомила про затримання 1133 учасників протестів, які спалахнули після затримання опозиційного мера Стамбула.

Партія Імамоглу затвердила його висування кандидатом у президенти, попри арешт і відсторонення.

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