Большие толпы людей собрались на шестую ночь демонстраций в Стамбуле, выступая против ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Протестующие вышли на улицы Стамбула после того, как полиция применила водометы и слезоточивый газ во время столкновений с демонстрантами накануне.

Многие люди размахивают турецкими флагами и скандируют лозунги. Рядом выстроились полицейские в спецсредствах, образовав барьер со щитами.

Сейчас протест носит преимущественно мирный характер.

Задержание Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана, вызвало крупнейшие уличные протесты в Турции за последние десять лет.

Несмотря на запрет уличных собраний во многих городах, преимущественно мирные антиправительственные демонстрации продолжаются уже шесть дней подряд.

Ранее власти Турции сообщили о задержании 1133 участников протестов, которые вспыхнули после задержания оппозиционного мэра Стамбула.

Партия Имамоглу утвердила его выдвижение кандидатом в президенты, несмотря на арест и отстранение.

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