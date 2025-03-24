Укр Рус Eng

Військове керівництво Британії та Франції обговорило плани щодо "миротворців" в Україні

Новини — Понеділок, 24 березня 2025, 21:00 — Олег Павлюк

Керівники генеральних штабів та родів військ Великої Британії та Франції зустрілись у Лондоні 24 березня, для обговорення зусиль "коаліції охочих" з підтримки майбутньої безпеки України.

Про це повідомили в британському уряді за підсумками зустрічі, передає "Європейська правда".

Керівники генштабів, армій, флотів і військово-повітряних сил Британії та Франції обговорили зусилля, спрямовані на "активізацію європейської реакції на ситуацію в Україні, а також усе більше оборонне партнерство між країнами".

"Сьогоднішні дискусії допоможуть сформувати майбутнє британсько-французького військового співробітництва, а також наші спільні зусилля з підтримки України військовою допомогою зараз і після укладення мирної угоди", – прокоментував глава генштабу Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Лондон каже, що продовжує інформувати Вашингтон про перемовини "коаліції рішучих"

Він також наголосив, що Британія та Франція як провідні ядерні держави Європи "активізують свої зусилля з метою розбудови міцнішого і глибшого партнерства".

Британсько-французька зустріч на рівні військових топкерівників відбувається після низки самітів у Парижі та Лондоні.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Франція Миротворці
Реклама: