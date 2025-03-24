Військове керівництво Британії та Франції обговорило плани щодо "миротворців" в Україні

Керівники генеральних штабів та родів військ Великої Британії та Франції зустрілись у Лондоні 24 березня, для обговорення зусиль "коаліції охочих" з підтримки майбутньої безпеки України.

Про це повідомили в британському уряді за підсумками зустрічі, передає "Європейська правда".

Керівники генштабів, армій, флотів і військово-повітряних сил Британії та Франції обговорили зусилля, спрямовані на "активізацію європейської реакції на ситуацію в Україні, а також усе більше оборонне партнерство між країнами".

"Сьогоднішні дискусії допоможуть сформувати майбутнє британсько-французького військового співробітництва, а також наші спільні зусилля з підтримки України військовою допомогою зараз і після укладення мирної угоди", – прокоментував глава генштабу Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Він також наголосив, що Британія та Франція як провідні ядерні держави Європи "активізують свої зусилля з метою розбудови міцнішого і глибшого партнерства".

Британсько-французька зустріч на рівні військових топкерівників відбувається після низки самітів у Парижі та Лондоні.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.