Военное руководство Британии и Франции обсудило планы по "миротворцам" в Украине

Руководители генеральных штабов и родов войск Великобритании и Франции встретились в Лондоне 24 марта, для обсуждения усилий "коалиции желающих" по поддержке будущей безопасности Украины.

Об этом сообщили в британском правительстве по итогам встречи, передает "Европейская правда".

Руководители генштабов, армий, флотов и военно-воздушных сил Великобритании и Франции обсудили усилия, направленные на "активизацию европейской реакции на ситуацию в Украине, а также все большее оборонное партнерство между странами".

"Сегодняшние дискуссии помогут сформировать будущее британско-французского военного сотрудничества, а также наши совместные усилия по поддержке Украины военной помощью сейчас и после заключения мирного соглашения", – прокомментировал глава генштаба Британии адмирал сэр Тони Радакин.

Он также отметил, что Великобритания и Франция как ведущие ядерные державы Европы "активизируют свои усилия с целью развития более прочного и глубокого партнерства".

Британско-французская встреча на уровне военных топ-руководителей происходит после ряда саммитов в Париже и Лондоне.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит почву для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.