Лондон каже, що продовжує інформувати Вашингтон про перемовини "коаліції рішучих"

В уряді Британії заявили, що регулярно інформують США про зустрічі з військового планування у контексті врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник британського уряду, чиї слова наводить The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи є конкретний момент, коли плани "коаліції рішучих" будуть представлені Дональду Трампу, офіційний речник британського прем'єра сказав: "Ці розмови відбуваються весь час між США, Великою Британією та іншими союзниками.

Він додав, що "це відбувається одночасно з переговорами під проводом США в Ер-Ріяді".

"Очевидно, ми будемо ретельно інформувати США про розвиток подій щодо "коаліції рішучих", так само як і вони, очевидно, ретельно інформують нас про стан переговорів в Ер-Ріяді", – прокоментував речник.

Раніше повідомляли, що премʼєр Британії Кір Стармер провів незаплановану телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом увечері 23 березня.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.