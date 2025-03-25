Більше половини поляків не планують йти на базовий військовий вишкіл, який анонсував Туск

Більше половини поляків не планують йти на базовий військовий вишкіл, який в уряді хочуть зробити доступним для усіх охочих.

Як пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Opinia24 для RMF FM.

Дослідження громадської думки провели після оголошення прем’єра Дональда Туска та міністра оборони щодо організації широкодоступних базових вишколів для усіх охочих.

Туск зазначив, що серед поляків точно багато людей, готових захищати свою країну, і важливо, щоб держава забезпечила можливості для отримання таких знань і навичок. Він заявив, що до 2027 року Польща має бути спроможна навчати 100 тисяч добровольців щорічно.

Респондентів запитали, чи були б вони зацікавлені пройти вишкіл, коли можливість з’явиться.

Ствердно відповіли 35%, з яких 14% сказали, що однозначно зацікавлені, і 21% – скоріше зацікавлені.

Водночас 54% сказали, що не планують йти на навчання, з яких 33% "точно ні", і 21% "скоріше ні".

Серед опитаних чоловіків однозначну зацікавленість у вишколі висловили 18% і 23% сказали, що подумають над участю.

Серед жінок однозначно ствердну відповідь дали 10%.

За віковими групами, найбільша частка охочих з’їздити на вишкіл – серед 50-59 річних.

За політичними симпатіями також простежуються відмінності. Так, серед прихильників опозиційної партії "Право і справедливість" про зацікавленість вишколом сказали 15%, серед прихильників "Громадянської платформи" – 21%. Найвищою виявилась серед прихильників коаліційного блоку "Третій шлях" – там планують або скоріше планують скористатись такою можливістю сукупно 50% респондентів.

Всього опитали 1000 повнолітніх осіб у період з 17 по 21 березня.

Раніше повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що сам також планує пройти військову підготовку.