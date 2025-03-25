Более половины поляков не планируют идти на базовую военную подготовку, которую анонсировал Туск

Более половины поляков не планируют идти на базовую военную подготовку, которую в правительстве хотят сделать доступной для всех желающих.

Как пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Opinia24 для RMF FM.

Исследование общественного мнения провели после объявления премьера Дональда Туска и министра обороны по организации широкодоступных базовых тренировок для всех желающих.

Туск отметил, что среди поляков точно много людей, готовых защищать свою страну, и важно, чтобы государство обеспечило возможности для получения таких знаний и навыков. Он заявил, что к 2027 году Польша должна быть способна обучать 100 тысяч добровольцев ежегодно.

Респондентов спросили, были бы они заинтересованы пройти обучение, когда возможность появится.

Утвердительно ответили 35%, из которых 14% сказали, что однозначно заинтересованы, и 21% – скорее заинтересованы.

В то же время 54% сказали, что не планируют идти на курс, из которых 33% "точно нет", и 21% "скорее нет".

Среди опрошенных мужчин однозначную заинтересованность в подготовке выразили 18% и 23% сказали, что подумают над участием.

Среди женщин однозначно утвердительный ответ дали 10%.

По возрастным группам, наибольшая доля желающих принять участие – среди 50-59 летних.

По политическим симпатиям также прослеживаются различия. Так, среди сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" о заинтересованности подготовкой сказали 15%, среди сторонников "Гражданской платформы" – 21%. Самой высокой оказалась поддержка сторонников коалиционного блока "Третий путь" – там планируют или скорее планируют воспользоваться такой возможностью совокупно 50% респондентов.

Всего опросили 1000 совершеннолетних лиц в период с 17 по 21 марта.

Ранее сообщили, что Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сам также планирует пройти военную подготовку.