Міністр оборони Польщі оголосив, що пройде військову підготовку

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що планує пройти військову підготовку, і закликав інших польських політиків наслідувати його приклад.

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Так Косіняк-Камиш відреагував на озвучену прем’єром Дональдом Туском ідею загальної військової підготовки.

"Я візьму участь у військовій підготовці і закликаю до цього інших політиків. Буде спеціалізована підготовка, наприклад, з управління кризовими ситуаціями, і я сам теж охоче візьму в ній участь", – заявив він.

За словами глави Міноборони Польщі, "будуть різні види навчання, які пройдуть політики, зокрема депутати".

"Ми складемо таку програму, щоб усі, хто хоче брати участь, взяли участь і пройшли дуже хорошу підготовку", – додав міністр.

Раніше повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії на Україну Польща почала розгортати для своїх громадян курси базової військової підготовки – від "вишколів вихідного дня" до більш поглибленого навчання.