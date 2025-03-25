Джонсон відкинув можливість покарання топпосадовців США за конфіденційні обговорення у Signal

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечив, що топпосадовців, які обговорювали у чаті в Signal конфіденційні деталі операції, можуть притягнути за це до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Джонсон після скандалу довкола чату топпосадовців Трампа у Signal – про існування й вміст якого стало відомо через те, що туди випадково додали журналіста – відкинув можливість покарання для них за порушення правил конфіденційних обговорень.

На питання про те, чи варто притягти до відповідальності радника з нацбезпеки Волца, який вочевидь і додав у чат головреда The Atlantic, та міністра оборони Гегсета, Джонсон відповів "ні, звісно ні".

"Наскільки я розумію, в адміністрації зараз обгооврюють те, що сталося", – відповів Джонсон на питання про те, чи стурбований він інцидентом.

"Схоже, у той чат потрапив випадковий номер. Вони розберуться, як це відбулось, і подбають, щоб це не повторилося", – додав Джонсон.

Йому продовжили ставити запитання про те, чи нормально, щоб топпосадовці, відповідальні за питання безпеки, переписувалися у месенджері, а не спеціальних захищених системах.

"Я не збираюся давати характеристики тому, що сталося. Думаю, адміністрація визнала, що сталася помилка, вони посилять пильність і подбають, щоб такого не повторилось", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Інформація про цей інцидент спричинила скандал і запитання з приводу того, чи розуміють у команді Трампа правила поводження з таємною інформацією.