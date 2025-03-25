У США наростає скандал через чат посадовців Трампа у Signal

Низка експосадовців у США, дотичних до оборонно-безпекової сфери, називають абсолютно кричущим обговорення топпосадовцями Трампа конфіденційних деталей операції у чаті в Signal.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалах CNN.

Низка колишніх посадовців у сфері безпеки й оборони в коментарях стосовно інциденту з чатом – про існування й вміст якого стало відомо через те, що туди випадково додали журналіста – назвали це дуже грубим порушенням правил конфіденційних обговорень, за яке мали би настати серйозні наслідки.

"Після такого хтось має бути звільнений", – прокоментував ексміністр оборони і колишній директор ЦРУ Леон Панетта. Він зауважив, що якби у чаті опинився не цей журналіст, а хтось менш відповідальний, це могло б закінчитися завчасним зливом інформації про запланований удар по хуситах, із наслідками для сил США на Близькому Сході.

Ще один анонімний співрозмовник сказав, що обговорення таких деталей у месенджері – грубе порушення, тому що пересилати конфіденційну інформацію із закритих систем у незахищені заборонено. За його словами, це також означає, що глава Пентагону Гегсет або хтось із його співробітників мав зробити це вручну.

"Не можна просто переслати таємний електронний лист у незахищену систему. Його потрібно було би або роздрукувати, або набирати вручну, дивлячись на два екрани", – пояснив він.

Колишній спецрадник Пентагону Раян Гудмен назвав випадок "великою недбалістю", що загалом вписується у визначення кримінального правопорушення щодо неналежного поводження з таємною інформацією, внаслідок чого сталося її розкриття сторонній особі.

Колишній високопоставлений співробітник розвідки Бет Саннер зазначив, що хоча Signal досить захищений месенджер, використання топпосадовцями звичайних смартфонів для обговорення таких питань – великий ризик.

"Це свідчить про повний брак розуміння того, що таке таємна інформація і що має бути захищеним. Замість того, як запитувати, як у чаті опинився журналіст, їм варто було б запитати самих себе про свою роль", – сказав він.

Публічно інцидент засудили конгресмени не лише Демократичної, а й Республіканської партії.

Співрозмовники Politico у Пентагоні заявили, що ситуація з чатом у Signal є "просто неймовірною" і "в це неможливо повірити".

Інцидент вочевидь стане центральною темою запитань до директорки розвідки Тульсі Габбард і очільника ЦРУ Джона Реткліффа, присутніх у чаті, коли вони з’являться на планових слуханнях у комітеті з розвідки Сенату у вівторок та комітеті з розвідки Палати представників США у середу.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Сам Трамп у понеділок заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.