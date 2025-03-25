ЗМІ: в МЗС Польщі не звільнятимуть заступника міністра через проблеми з алкоголем

Міністерство закордонних справ Польщі збирається лишити на посаді заступника міністра з доступом до держтаємниці, у якого виявили проблеми з алкоголем.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо радіостанції RMF FM

За інформацією радіостанції, Анджей Шейна залишиться на своїй посаді.

У заяві, опублікованій сьогодні, лівий політик заявляє, що він зіткнувся з проблемою зловживання алкоголем. Водночас він визнав, що питання його лікування було перевірено Агенцією внутрішньої безпеки.

Як з'ясувала RMF FM, глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський нібито розмовляв з Анджеєм Шейною про його проблему.

Речник міністерства Павел Вронський також висловився з цього приводу.

З точки зору МЗС, повідомлення у ЗМІ стосуються парламентської діяльності міністра Анджея Шейни, а також внутрішньопартійних відносин.

"У нас немає підстав не вірити заявам міністра про те, що він веде ефективну боротьбу із залежністю. У нас є ефективний інструмент для перевірки цієї декларації. Це Aгенція внутрішньої безпеки", – сказав Вронський.

Непублічно в МЗС раніше сказали журналістам, що вся ця історія "виглядає тривожно".

Потенційна відставка заступника міністра через цей скандал можлива лише за згоди його політсили, або за рішенням прем’єра Дональда Туска.

У 2023 році міністру економіки Фінляндії довелось заперечувати, що він був п'яний на роботі.

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