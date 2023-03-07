Міністр економіки Фінляндії заперечив, що був п'яний на роботі

Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля заперечив повідомлення місцевих ЗМІ про те, що він був п'яний на службі - і не один раз.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією фінської преси, Лінтіля нібито перебував під впливом алкоголю, коли відповідав на запитання в парламенті у грудні минулого року, а також під час відвідування урочистої вечері, влаштованої королем Швеції в травні.

Фінський таблоїд Iltalehti стверджує, що міністр регулярно п'є вино і коньяк під час відряджень, а також був помітно п'яним під час кількох публічних виступів.

Але 56-річний міністр, який є членом парламенту від ліберальної Центристської партії з 1999 року, стверджує, що не має проблем з алкоголем.

"Якщо ви були в парламенті протягом 24 років, і більше шести років на посаді в уряді, то така кар'єра неможлива, якщо алкоголь відіграє таку велику роль", - сказав Лінтіля.

"Алкоголь жодним чином не вплинув на мої робочі обов'язки, і я не чув, щоб хтось говорив, що він вплинув на мої робочі обов'язки", - додав він.

У Фінляндії 2 квітня відбудуться загальні вибори, і Лінтіля заявив, що має намір балотуватися на другий термін.

Згідно з опитуваннями, Центристська партія наразі посідає четверте місце, маючи шанси набрати 10 відсотків голосів.