Заступник глави МЗС Польщі, який має доступ до держтаємниці, визнав проблеми з алкоголем

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна визнав проблеми з алкоголем та сказав, що вже подолав їх – після публікацій у ЗМІ на цю тему, де також зауважили, що він має доступ до таємної інформації.

Як пише "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X.

Анджей Шейна публічно визнав, що мав алкогольну залежність, але каже, що за підтримки фахівців і родини зумів подолати проблему. "Перепрошую усіх, на кого могла вплинути моя проблема. Хочу також подякувати усім тим, хто підтримував мене", – йдеться у його заяві.

Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół a w szczególności dr B. Woronowicza i D. Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem przepraszam. – mec. Andrzej Szejna (@AndrzejSzejna) March 25, 2025

Перед цим у Wirtualna Polska вийшла публікація про те, що Шейна декілька разів з’являвся у Сейм в нетверезому стані і останній з таких інцидентів був у січні минулого року, коли він вже був заступником міністра. Однопартійці політика з "Лівих" знали про його проблему з алкоголем.

В МЗС підтвердили журналістам, що Шейна з 13 березня 2024 року був наданий доступ до таємної інформації ще до завершення повної процедури верифікації. Положення, на яке послалися щодо цього рішення, стосується розкриття такої інформації особам, щодо яких триває перевірка Агентства внутрішньої безпеки для надання повного доступу і яка може тривати місяцями – тоді як може бути потреба надати принаймні частковий доступ швидше.

У лютому 2024 року Агентство внутрішньої безпеки якраз почало розширену процедуру щодо нього для надання доступу до інформації з найвищим рівнем таємності стосовно НАТО і ЄС.

Під час неї перевіряют, серед іншого, наявність алкогольної чи наркотичної залежності, і потрібно відповісти на прямі запитання про те, чи особа мала проблеми з алкоголем та проходила лікування від алкогольної залежності.

Непублічно в МЗС сказали журналістам, що вся ця історія "виглядає тривожно".

Потенційна відставка заступника міністра через цей скандал можлива лише за згоди його політсили, або за рішенням прем’єра Дональда Туска.

У 2023 році міністру економіки Фінляндії довелось заперечувати, що він був п'яний на роботі.

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