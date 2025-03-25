СМИ: в МИД Польши не будут увольнять заместителя министра из-за проблем с алкоголем

Министерство иностранных дел Польши собирается оставить в должности заместителя министра с доступом к гостайне, у которого обнаружили проблемы с алкоголем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно радиостанции RMF FM

По информации радиостанции, Анджей Шейна останется на своей должности.

В заявлении, опубликованном сегодня, левый политик заявляет, что он столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. В то же время он признал, что вопрос его лечения был проверен Агентством внутренней безопасности.

Как выяснила RMF FM, глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский якобы разговаривал с Анджеем Шейной о его проблеме.

Представитель министерства Павел Вронский также высказался по этому поводу.

С точки зрения МИД, сообщения в СМИ касаются парламентской деятельности министра Анджея Шейны, а также внутрипартийных отношений.

"У нас нет оснований не верить заявлениям министра о том, что он ведет эффективную борьбу с зависимостью. У нас есть эффективный инструмент для проверки этой декларации. Это Агентство внутренней безопасности", – сказал Вронский.

Непублично в МИД ранее сказали журналистам, что вся эта история "выглядит тревожно".

Потенциальная отставка заместителя министра из-за этого скандала возможна только с согласия его политсилы, или по решению премьера Дональда Туска.

В 2023 году министру экономики Финляндии пришлось отрицать, что он был пьян на работе.

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