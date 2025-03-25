Туск попросив Сікорського відправити у "відпустку" заступника, який мав проблеми з алкоголем

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що главі МЗС Радославу Сікорському варто відправити свого заступника Анджея Шейну у "відпустку" до з’ясування усіх обставин довкола інформації про його проблеми з алкоголем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM.

Прем'єр-міністр Дональд Туск говорив про долю заступника міністра закордонних справ Анджея Шейни на початку засідання уряду у вівторок.

"Я думаю, пане міністре (Дональд Туск звернувся з цими словами до Радослава Сікорського, глави дипломатії – ред.), що було б добре залишити пана Шейну у відпустці до повного з'ясування ситуації. І я не кажу про проблеми зі здоров'ям, але там були й інші ниточки", – сказав глава уряду.

Як він зазначив: "Це не моя робота зараз вирішувати питання правомірності цих зауважень..., але я просив би відправити заступника міністра у відпустку і терміново з'ясувати це питання у всіх аспектах".

Раніше радіостанція дізналася, що Міністерство закордонних справ Польщі збирається лишити на посаді заступника міністра з доступом до держтаємниці, у якого виявили проблеми з алкоголем.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна перед цим визнав проблеми з алкоголем та сказав, що вже подолав їх – після публікацій у ЗМІ на цю тему, де також зауважили, що він має доступ до таємної інформації.