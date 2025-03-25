Туск попросил Сикорского отправить в "отпуск" заместителя, имевшего проблемы с алкололем

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что главе МИД Радославу Сикорскому стоит отправить своего заместителя Анджея Шейну в "отпуск" до выяснения всех обстоятельств вокруг информации о его проблемах с алкоголем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радиостанция RMF FM.

Премьер-министр Дональд Туск говорил о судьбе заместителя министра иностранных дел Анджея Шейны в начале заседания правительства во вторник.

"Я думаю, господин министр (Дональд Туск обратился с этими словами к Радославу Сикорскому, главе дипломатии – ред.), что было бы хорошо оставить господина Шейну в отпуске до полного выяснения ситуации. И я не говорю о проблемах со здоровьем, но там были и другие ниточки", – сказал глава правительства.

Как он отметил: "Это не моя работа сейчас решать вопрос правомерности этих замечаний..., но я просил бы отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить этот вопрос во всех аспектах".

Ранее радостанция узнала, что Министерство иностранных дел Польши собирается оставить в должности заместителя министра с доступом к гостайне, у которого обнаружили проблемы с алкоголем.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна перед этим признал проблемы с алкоголем и сказал, что уже преодолел их – после публикаций в СМИ на эту тему, где также отметили, что он имеет доступ к секретной информации.