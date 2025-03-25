Біля Португалії спіймали підводний човен з 6,5 т кокаїну
Біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.
Про це 25 березня сповістила судова поліція Португалії, пише "Європейська правда".
Перехоплення судна з наркотиками відбулось у межах операції "Наутилус", у якій взяли участь португальські військово-морські і військово-повітряні сили, а також партнери з Великої Британії, Іспанії та США.
У результаті операції "вдалося виявити і перехопити напівзанурений човен, що використовувався транснаціональною злочинною організацією і перевозив близько 6,5 тонн кокаїну, який прямував на Піренейський півострів", ідеться в повідомленні.
Судно було перехоплене посеред Атлантичного океану приблизно за 900 кілометрів на південь від Азорських островів і перевозило п'ять членів екіпажу, додали португальські правоохоронці.
Португалія є одним із "воріт" потрапляння наркотиків до Європи. Більшість кокаїну, що контрабандою потрапляє до Португалії, надходить морем з Латинської Америки.
У грудні минулого року португальські правоохоронці повідомили про вилучення 3,5 тонни кокаїну, схованого у вантажі бананів.