Укр Рус Eng

Біля Португалії спіймали підводний човен з 6,5 т кокаїну

Новини — Вівторок, 25 березня 2025, 16:11 — Олег Павлюк

Біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.

Про це 25 березня сповістила судова поліція Португалії, пише "Європейська правда".

Перехоплення судна з наркотиками відбулось у межах операції "Наутилус", у якій взяли участь португальські військово-морські і військово-повітряні сили, а також партнери з Великої Британії, Іспанії та США.

У результаті операції "вдалося виявити і перехопити напівзанурений човен, що використовувався транснаціональною злочинною організацією і перевозив близько 6,5 тонн кокаїну, який прямував на Піренейський півострів", ідеться в повідомленні.

Судно було перехоплене посеред Атлантичного океану приблизно за 900 кілометрів на південь від Азорських островів і перевозило п'ять членів екіпажу, додали португальські правоохоронці.

Португалія є одним із "воріт" потрапляння наркотиків до Європи. Більшість кокаїну, що контрабандою потрапляє до Португалії, надходить морем з Латинської Америки.

У грудні минулого року португальські правоохоронці повідомили про вилучення 3,5 тонни кокаїну, схованого у вантажі бананів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія кримінал
Реклама: