У Португалії вилучили 3,5 тонни кокаїну, захованого в бананах

Судова поліція Португалії (PJ ) вилучила за останні дні близько трьох з половиною тонн кокаїну, який прибув до країни захованим у ящиках з бананами, і який, на думку влади, призначався для розповсюдження по декількох європейських країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання JN.

За даними PJ, вилучені наркотики загальною вагою 3,458 тонни були заховані в ящиках з бананами, упаковані в кілька палет, і перевозилися в трюмах вантажного судна, яке регулярно перевозить фрукти між Латинською Америкою і європейським континентом.

фото поліції Португалії

"З огляду на велику кількість палет з бананами, які перевозилися на судні, виявлення наркотику стало можливим лише завдяки тривалій і кропіткій роботі, проведеній слідчими цієї поліції", – повідомили цього понеділка в судовій владі.

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Операція, яка отримала назву Acácias, була проведена за сприяння та підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії.

Розслідування триває у співпраці з органами влади інших країн.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.

17 грудня повідомляли, що співробітники Морського прикордонного відділу у польському Гданську конфіскував понад 40 літрів рідкого кокаїну, який заховали у ящиках із вином.