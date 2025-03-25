Возле Португалии поймали подводную лодку с 6,5 т кокаина

У Азорских островов португальские правоохранители задержали полупогружную подводную лодку, которая перевозила почти 6,5 тонны контрабандного кокаина.

Об этом 25 марта сообщила судебная полиция Португалии, пишет "Европейская правда".

Перехват судна с наркотиками состоялся в рамках операции "Наутилус", в которой приняли участие португальские военно-морские и военно-воздушные силы, а также партнеры из Великобритании, Испании и США.

В результате операции "удалось обнаружить и перехватить полупогружную лодку, которая использовалась транснациональной преступной организацией и перевозила около 6,5 тонн кокаина, направлявшегося на Пиренейский полуостров", говорится в сообщении.

Судно было перехвачено посреди Атлантического океана примерно в 900 километрах к югу от Азорских островов и перевозило пять членов экипажа, добавили португальские правоохранители.

Португалия является одним из "ворот" попадания наркотиков в Европу. Большинство кокаина, который контрабандой попадает в Португалию, поступает по морю из Латинской Америки.

В декабре прошлого года португальские правоохранители сообщили об изъятии 3,5 тонны кокаина, спрятанного в грузе бананов.