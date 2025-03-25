Британія схвалила будівництво нового тунелю через Темзу вартістю $13 млрд

У вівторок Велика Британія схвалила будівництво нового автодорожнього тунелю через Темзу на південному сході Англії – вартість робіт складе близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів (13 мільярдів доларів США).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Лейбористський уряд Кіра Стармера поставив прискорення процесу планування нових енергетичних і транспортних проєктів в основу своєї програми зростання з моменту свого обрання минулого року. Зокрема, уряд підтримав розширення лондонських аеропортів "Гітроу" і "Гатвік".

"Коли я сказав, що буду підтримувати будівельників, а не блокувальників, я мав це на увазі", – заявив прем'єр-міністр Кір Стармер у вівторок.

"Схвалення транспортного переходу через Темзу стимулюватиме зростання і зробить подорожі швидшими, безпечнішими та надійнішими", – додав він.

Тунель спільно із новими дорогами – загалом довжиною 23 км – з'єднає графство Кент з графством Ессекс. Він покращить сполучення і забезпечить більшу пропускну здатність доріг для перевезення вантажів між портами і центральною та північною Англією.

Ідея будівництва додаткового транспортного переходу в цій частині річки на схід від Лондона була вперше озвучена ще в 1989 році. Офіційно запропонований тодішнім лейбористським урядом у 2009 році, цей проєкт став прикладом труднощів, з якими стикаються при реалізації інфраструктурних проєктів у Британії.

Процес планування може тривати роками, включати численні консультації з необхідністю задовольнити, на думку критиків, надмірно суворі екологічні вимоги, і часто гальмується через заперечення місцевої громади.

Нагадаємо, британський уряд 24 березня оголосив пакет фінансування у розмірі 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для ремонту дорожньої інфраструктури.

Паралельно з цим британський уряд оголосив пакет фінансування у розмірі 4,8 млрд фунтів стерлінгів на 2025-2026 роки, призначений для обслуговування магістралей національного значення та втілення інших масштабних дорожніх проєктів.

Це ключова частина зусиль Лейбористської партії, спрямованих на те, щоб виборці відчули, що уряд робить для їхніх місцевих громад, на тлі зростання популярності правопопулістів з Reform UK.