Британия одобрила строительство нового тоннеля через Темзу стоимостью $13 млрд

Во вторник Великобритания одобрила строительство нового автодорожного тоннеля через Темзу на юго-востоке Англии – стоимость работ составит около 10 миллиардов фунтов стерлингов (13 миллиардов долларов США).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Лейбористское правительство Кира Стармера поставило ускорение процесса планирования новых энергетических и транспортных проектов в основу своей программы роста с момента своего избрания в прошлом году. В частности, правительство поддержало расширение лондонских аэропортов "Хитроу" и "Гатвик".

"Когда я сказал, что буду поддерживать строителей, а не блокировщиков, я имел это в виду", – заявил премьер-министр Кир Стармер во вторник.

"Одобрение транспортного перехода через Темзу будет стимулировать рост и сделает путешествия более быстрыми, безопасными и надежными", – добавил он.

Тоннель совместно с новыми дорогами – всего длиной 23 км – соединит графство Кент с графством Эссекс. Он улучшит сообщение и обеспечит большую пропускную способность дорог для перевозки грузов между портами и центральной и северной Англией.

Идея строительства дополнительного транспортного перехода в этой части реки к востоку от Лондона была впервые озвучена еще в 1989 году. Официально предложенный тогдашним лейбористским правительством в 2009 году, этот проект стал примером трудностей, с которыми сталкиваются при реализации инфраструктурных проектов в Британии.

Процесс планирования может длиться годами, включать многочисленные консультации с необходимостью удовлетворить, по мнению критиков, чрезмерно строгие экологические требования, и часто тормозится из-за возражений местной общины.

Напомним, британское правительство 24 марта объявило пакет финансирования в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для ремонта дорожной инфраструктуры.

Параллельно с этим британское правительство объявило пакет финансирования в размере 4,8 млрд фунтов стерлингов на 2025-2026 годы, предназначенный для обслуживания магистралей национального значения и воплощения других масштабных дорожных проектов.

Это ключевая часть усилий Лейбористской партии, направленных на то, чтобы избиратели почувствовали, что правительство делает для их местных общин, на фоне роста популярности правопопулистов из Reform UK.