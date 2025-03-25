Зеленський: Україна передала США список енергообʼєктів для "перемирʼя" з РФ

Українська сторона передала США перелік обʼєктів, які, на її думку, підпадають під ініціативу Вашингтона про утримування від ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав під час зустрічі з журналістами 25 березня президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, пропозиція США про відмову від ударів по енергообʼєктах передбачає, що "ми не вражаємо їх енергетику – вони не вражають нашу енергетику".

"Ми окремо, про всяк випадок, передали (під час зустрічі в Ер-Ріяді. – Ред.) всі наші обʼєкти (енергетики. – Ред.). Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари", – уточнив він, додавши, що Київ був "дуже готовий" до зустрічі.

Глава держави також зазначив, що пропозиція щодо припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства й передбачає заборону на ураження портів.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження домовленостей зупинити удари в Чорному морі та в енергетиці потрібні додаткові технічні консультації.