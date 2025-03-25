Зеленский: Украина передала США список энергообъектов для "перемирия" с РФ

Украинская сторона передала США перечень объектов, которые, по ее мнению, подпадают под инициативу Вашингтона о воздержании от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал во время встречи с журналистами 25 марта президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, предложение США об отказе от ударов по энергообъектам предусматривает, что "мы не поражаем их энергетику – они не поражают нашу энергетику".

"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. – Ред.) все наши объекты (энергетики. – Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", – уточнил он, добавив, что Киев был „очень готов" к встрече.

Глава государства также отметил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на поражение портов.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения договоренностей остановить удары в Черном море и в энергетике нужны дополнительные технические консультации.