Умєров: для реалізації перемир'я на морі та в енергетиці потрібні додаткові консультації

Глава Міноборони України Рустем Умєров після кількох раундів переговорів між Україною та США і Росією та США в Саудівській Аравії повідомив, що для впровадження домовленостей зупинити удари в Чорному морі та в енергетиці потрібні додаткові технічні консультації.

Про це очільник Міноборони повідомив на своїй Facebook-сторінці у вівторок, пише "Європейська правда".

Умєров повідомив, що за підсумками консультацій всі сторони домовились забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а також – впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

"Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей", – заявив міністр оборони України.

Умєров також пояснив, за яких умов Україна буде вважати перемир'я на морі порушеним з боку Росії.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою. 23 березня в Ер-Ріяді відбулась перша зустріч.

24 березня в Ер-Ріяді тривала 12 годин з перервами зустріч американської сторони з російською делегацією.