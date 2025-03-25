У ЄС попередньо погодили мобільне посвідчення водія

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої політичної згоди щодо оновлення директиви, яка передбачає запровадження мобільного посвідчення водія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Раді ЄС 25 березня.

Домовленість Ради ЄС і Європарламенту стосується оновлення Директиви про водійські права. Воно, серед іншого, передбачає запровадження до 2030 року включно єдиного мобільного водійського посвідчення, яке буде визнаватися у всіх країнах ЄС.

Також планується, що будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія у Євросоюзі, а ще – запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).

Перегляд Директиви про водійські права є частиною Пакета безпеки дорожнього руху, представленого Європейською комісією у 2023 році.

Він, серед іншого, передбачає і заходи для поліпшення обміну інформацією про правопорушення, пов'язані з безпекою дорожнього руху, між державами-членами для змешення кількостей ДТП.

Для затвердження оновленої Директиви про водійські права політична угода має бути схвалена послами при Раді ЄС і Європейським парламентом, після чого – офіційно ухвалена обома інституціями.