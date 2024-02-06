Європарламент зробив крок до посилення відповідальності для водіїв-порушників на рівні ЄС

Європарламент схвалив у першому читанні проєкт закону, який пропонує посилити відповідальність для водіїв-порушників.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Зокрема, євродепутати пропонують, щоби у разі серйозного порушення ПДР, наслідком чого стало позбавлення прав, людина не могла сідати за кермо на території будь-якої країни ЄС. Зараз на практиці, якщо порушення сталося не в тій країні ЄС, де водій отримував права, у більшості випадків заборона керувати авто буде чинна лише в країні, де скоєне порушення, а в інших це рішення "не помічають".

Керування транспортним засобом без чинних прав пропонують додати до переліку грубих порушень ПДР.

Також пропонують, щоби підставою для запиту про призупинення чи позбавлення прав могло бути перевищення швидкості не лише на 50 км/год, а й 30 км/год, якщо це всередині житлових кварталів.

Для інформування іншої країни-члена про призупинення водійських прав пропонують встановити термін не більше 10 днів, і не більше 15 днів – для рішення про те, чи буде воно застосовуватися на території усіх країн-членів. Сам порушник має отримати інформацію про остаточне рішення протягом семи робочих днів.

Проєкт у першому читанні схвалили 372 голосами, "проти" голосували 220 і 43 – утрималися. Подальшу роботу над ним продовжить Європарламент нового скликання, перед тим свою оцінку має надати також Рада ЄС.

Пропозицію щодо забезпечення відповідальності водіїв за порушення ПДР на рівні всього ЄС внесла Єврокомісія навесні 2023 року.