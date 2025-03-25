В ЕС предварительно согласовали мобильное водительское удостоверение

Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительного политического согласия по обновлению директивы, которая предусматривает введение мобильного удостоверения водителя.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Совете ЕС 25 марта.

Договоренность Совета ЕС и Европарламента касается обновления Директивы о водительских правах. Оно, среди прочего, предусматривает введение до 2030 года включительно единого мобильного водительского удостоверения, которое будет признаваться во всех странах ЕС.

Также планируется, что будут введены единые стандарты по медосмотру водителей и сдачи экзаменов на водительское удостоверение в Евросоюзе, а еще – введена новая категория вождения с сопровождением (С).

Пересмотр Директивы о водительских правах является частью Пакета безопасности дорожного движения, представленного Европейской комиссией в 2023 году.

Он, среди прочего, предусматривает и меры для улучшения обмена информацией о правонарушениях, связанных с безопасностью дорожного движения, между государствами-членами для уменьшения количества ДТП.

Для утверждения обновленной Директивы о водительских правах политическое соглашение должно быть одобрено послами при Совете ЕС и Европейским парламентом, после чего – официально принято обоими институтами.