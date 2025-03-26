У США суд тимчасово заборонив адміністрації Трампа закрити "Радіо Свобода"

Федеральний суддя Ройс Ламберт тимчасово заборонив адміністрації американського президента Дональда Трампа закривати "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Про це пише ABC News із посиланням на заяву Ламберта, передає "Європейська правда".

У вівторок, 25 березня, суддя видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала ліквідацію організації, визнавши, що спроба адміністрації Трампа позбавити групу фінансування "не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями" і, ймовірно, порушує федеральний закон.

"Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити", – написав Ламберт.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

19 березня стало відомо, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.

А 21 березня журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа, адже за кілька днів до цього значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку починаючи без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника.