В США суд временно запретил администрации Трампа закрыть "Радио Свобода"

Федеральный судья Ройс Ламберт временно запретил администрации американского президента Дональда Трампа закрывать "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление Ламберта, передает "Европейская правда".

Во вторник, 25 марта, судья выдал временный судебный запрет, который заблокировал ликвидацию организации, признав, что попытка администрации Трампа лишить группу финансирования "не подкреплена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушает федеральный закон.

"Руководство [Агентства США по глобальным медиа] не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться – даже если президент приказал им это сделать", – написал Ламберт.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

19 марта стало известно, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.

А 21 марта журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию Трампа, ведь за несколько дней до этого значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск начиная без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя.