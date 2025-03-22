"Голос Америки" подає до суду на адміністрацію Трампа

У п'ятницю, 21 березня, журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Журналісти заявили, що закриття інформагентств, які фінансує уряд США, порушує право на свободу слова, яке гарантоване першою поправкою до Конституції.

Вони стверджують, що ліквідація "Голосу Америки" підриває її зусилля "щодо захисту журналістів та права суспільства на правдиву інформацію".

"У багатьох частинах світу зникло найважливіше джерело об'єктивних новин, і лише підцензурні державні ЗМІ заповнять цю порожнечу", – написали позивачі.

Директорка "Репортерів без кордонів" Клейтон Ваймерс заявила, що "авторитарні режими, такі як Кремль і Комуністична партія Китаю, голосно вітають смерть "Голосу Америки".

"Очевидно, що дії Дональда Трампа сприятимуть більш жорстким репресіям проти журналістів і свободи преси, наражаючи на більшу небезпеку співробітників, кореспондентів, волонтерів і прихильників "Голосу Америки" та "Радіо Свобода", а також їхніх прихильників", – додала вона.

Як повідомили у "Репортерах без кордонів", позов було подано до Окружного суду Південного округу штату Нью-Йорк, федерального суду США.

15 березня значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку починаючи з суботи без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника.

Окрім відсторонення значної кількості співробітників "Голосу Америки", адміністрація Трампа повідомила також про повне скасування фінансування для мережі RFE/RL (Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода).

19 березня RFE/RL подало до суду на Агентство США з глобальних медіа та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.