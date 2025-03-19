"Радіо Свобода" подає в суд через рішення Трампа зупинити фінансування

"Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

У своєму позові "Радіо Свобода" стверджує, що фінансування його діяльності є "статутною функцією" USAGM.

Крім того, у позові стверджується, що відмова агентства виплатити виділені федеральні кошти порушує федеральне законодавство, оскільки RFE/RL фінансується Конгресом через USAGM для сприяння вільному поширенню інформації в усьому світі.

"Виділяти кошти відповідно до законів про асигнування чи надавати їх у вигляді грантів, як того вимагає Закон про міжнародне мовлення, – це не є необов'язковим вибором, який має зробити агентство. Це закон", – стверджує RFE/RL у позові.

Президент і генеральний директор "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівен Капус заявив, що не здасться через рішення адміністрації Дональда Трампа.

"Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і святкування нашого кінця деспотами по всьому світу є передчасним", – сказав він, коментуючи позов.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєкту.

Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.