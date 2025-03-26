Порти ЄС припиняють послуги перевалки для російського СПГ: скінчився виняток із санкцій

З 26 березня порти країн ЄС перестають надавати послуги перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ), що деякий час могло продовжуватися, за винятком для контрактів, укладених до запровадження санкцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Портам країн ЄС з 26 березня заборонено надавати послуги перевалки скрапленого природного газу, виробленого або експортованого з Росії.

Такі обмеження передбачалися санкціями, запровадженими у червні 2024 року, проте компаніям дали відтермінування за контрактами, укладеними до 25 червня 2024 року, термін якого сплинув сьогодні.

Також заборонено надання технічної підтримки, брокерських послуг, фінансування або фінансова підтримка з перевалки СПГ.

Водночас послуги будуть дозволені, коли йдеться про транспортування газу до країни-члена ЄС для її енергетичних потреб.

Станом на цей час близько 13% газу, який купують країни ЄС, все ще походить з Росії, і Єврокомісія готує законодавство для того, щоб заохочувати країни-члени відмовлятись від нього.

Найбільший відомий контракт на перевалку був між російською "Ямал СПГ" і бельгійською Fluxys. Зокрема, російська компанія користувалася цим для перевалки СПГ з суден, адаптованих до полярних широт, на інші, для подальшого транспортування на світові ринки.

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