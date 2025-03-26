Порты ЕС прекращают услуги перевалки для российского СПГ

С 26 марта порты стран ЕС перестают предоставлять услуги перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ), что некоторое время могло продолжаться за исключением для контрактов, заключенных до введения санкций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Портам стран ЕС с 26 марта запрещено предоставлять услуги перевалки сжиженного природного газа, произведенного или экспортированного из России.

Такие ограничения предусматривались санкциями, введенными в июне 2024 года, однако компаниям дали отсрочку по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 года, срок которой истек сегодня.

Также запрещено предоставление технической поддержки, брокерских услуг, финансирование или финансовая поддержка по перевалке СПГ.

В то же время услуги будут разрешены, когда речь идет о транспортировке газа в страну-член ЕС для ее энергетических нужд.

По состоянию на это время около 13% газа, который покупают страны ЕС, все еще происходит из России, и Еврокомиссия готовит законодательство для того, чтобы поощрять страны-члены отказываться от него.

Самый известный контракт на перевалку был между российской "Ямал СПГ" и бельгийской Fluxys. В частности, российская компания пользовалась этим для перевалки СПГ с судов, адаптированных к полярным широтам, на другие, для дальнейшей транспортировки на мировые рынки.

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