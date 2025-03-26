Один із Британських островів прийняв законопроєкт про асистовану смерть

Острів Мен, самоврядна залежна територія Британської корони на північному заході Англії, у вівторок, 25 березня, схвалив законопроєкт, який дозволить невиліковно хворим дорослим людям мати право на власний вибір покінчити з життям.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, такий законопроєкт має на меті дозволити людям, яким залишилося жити менше 12 місяців, отримати допомогу, щоб покінчити з життям, що потенційно зробить острів першим на Британських островах, де невиліковно хворі люди матимуть законне право покінчити з життям.

Охочі повинні бути старше 18 років, перебувати на обліку у сімейного лікаря острова Мен і проживати на острові протягом п'яти років. Люди повинні мати дієздатність для прийняття рішення, яка має бути підтверджена двома незалежними лікарями.

"Сьогодні парламент острова Мен ухвалив законопроєкт про асистовану смерть, який тепер буде поданий до Міністерства юстиції Великої Британії для отримання королівської санкції", – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт був схвалений, попри деякі голоси проти на острові, де проживає близько 84 тисяч осіб.

Як передає агентство, опитування, проведене Медичним товариством острова Мен у 2023 році серед 108 його членів – медичних працівників, показало, що 74% були проти законопроєкту, а 34% заявили, що розглядають можливість покинути острів, якщо він стане законом.

У лютому регіон Тоскана в центральній Італії ухвалив перший у країні закон, який регулює процедуру асистованого суїциду.

Асистований суїцид передбачає надання кваліфікованої допомоги людині, яка хоче перервати життя і стосується людей зі смертельними невиліковними хворобами.

25 березня писали, що у Нідерландах кількість людей, які скористались евтаназією у 2024 році, зросла на 10% порівняно з попереднім роком.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

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