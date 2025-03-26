Один из Британских островов принял законопроект об ассистированной смерти

Остров Мэн, самоуправляемая зависимая территория Британской короны на северо-западе Англии, во вторник, 25 марта, одобрил законопроект, который позволит неизлечимо больным взрослым людям иметь право по собственному выбору покончить с жизнью.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, такой законопроект имеет целью позволить людям, которым осталось жить менее 12 месяцев, получить помощь, чтобы покончить с жизнью, что потенциально сделает остров первым на Британских островах, где неизлечимо больные люди будут иметь законное право покончить с жизнью.

Желающие должны быть старше 18 лет, состоять на учете у семейного врача острова Мэн и проживать на острове в течение пяти лет. Люди должны иметь дееспособность для принятия решения, которая должна быть подтверждена двумя независимыми врачами.

"Сегодня парламент острова Мэн принял законопроект об ассистированной смерти, который теперь будет подан в Министерство юстиции Великобритании для получения королевской санкции", – говорится в сообщении.

Законопроект был одобрен, несмотря на некоторые голоса против на острове, где проживает около 84 тысяч человек.

Как передает агентство, опрос, проведенный Медицинским обществом острова Мэн в 2023 году среди 108 его членов – медицинских работников, показал, что 74% были против законопроекта, а 34% заявили, что рассматривают возможность покинуть остров, если он станет законом.

В феврале регион Тоскана в центральной Италии принял первый в стране закон, регулирующий процедуру ассистированного суицида.

Ассистированный суицид предполагает оказание квалифицированной помощи человеку, который хочет прервать жизнь и касается людей со смертельными неизлечимыми болезнями.

25 марта писали, что в Нидерландах количество людей, которые воспользовались эвтаназией в 2024 году, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

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