Туск: Польща прагне для України швидкого, але справедливого миру 

Прем’єр Польщі Дональд Туск підкреслює, що Варшава прагне швидкого миру в Україні, але вважає, що він повинен бути справедливим та гарантувати безпеку як самої України, так і Польщі й держав НАТО.

Про це Туск сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві в середу, повідомляє "Європейська правда".

Глава польського уряду зазначив, що "ніхто так не прагне швидкого миру, як поляки".

"Але ми дуже добре знаємо, що цей мир також має бути гарантією повного суверенітету України. Тільки суверенна Україна, тільки справедливий мир дасть нам усім відчуття безпеки", – заявив Дональд Туск.

Він підкреслив, що Польща виступає з такої позиції не лише з міркувань солідарності.

"Ми говоримо це не тільки тому, що солідарність – це польська особливість і що ми допомагаємо Україні з перших днів, але перш за все тому, що це є умовою безпеки Польщі, безпеки Європи, безпеки всіх членів НАТО", – наголосив Туск.

Нагадаємо, раніше Туск висловив сумнів щодо великої кількості зустрічей різного формату щодо України, зазначивши, що вони поки не призвели до прогресу.

Нещодавно Туск заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.