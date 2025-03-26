Туск: Польша хочет для Украины быстрого, но справедливого мира

Премьер Польши Дональд Туск подчеркивает, что Варшава стремится к быстрому миру в Украине, но считает, что он должен быть справедливым и гарантировать безопасность как самой Украины, так и Польши и государств НАТО.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Варшаве в среду, сообщает "Европейская правда".

Глава польского правительства отметил, что "никто так не хочет быстрого мира, как поляки".

"Но мы очень хорошо знаем, что этот мир также должен быть гарантией полного суверенитета Украины. Только суверенная Украина, только справедливый мир даст нам всем ощущение безопасности", – заявил Дональд Туск.

Он подчеркнул, что Польша выступает с такой позиции не только из соображений солидарности.

"Мы говорим это не только потому, что солидарность – это польская особенность и что мы помогаем Украине с первых дней, но прежде всего потому, что это является условием безопасности Польши, безопасности Европы, безопасности всех членов НАТО", – подчеркнул Туск.

Напомним, ранее Туск выразил сомнение относительно большого количества встреч различного формата по Украине, отметив, что они пока не привели к прогрессу.

Недавно Туск заявил о работе над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.