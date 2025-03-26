Рютте у Польщі переконував, що США досі віддані НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Варшави переконував, що Сполучені Штати на чолі з адміністрацією Дональда Трампа залишаються відданими своїм зобов’язанням союзникам по Альянсу.

Про це Рютте говорив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у середу в Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Рютте зазначив, що США неодноразово чітко заявляли про свою відданість сильному НАТО. "Президент Трамп підтвердив це під час нашої зустрічі в Білому домі на початку цього місяця", – сказав генсек.

Але, додав Рютте, Трамп також чітко дав зрозуміти, що Європа повинна активізуватися, і Польща робить саме це.

"Як сказав президент Трамп, і я з ним згоден, європейські члени Альянсу і Канада повинні робити більше. Тому нам усім слід наслідувати приклад Польщі і швидко нарощувати наші витрати і сили і засоби і підкріплювати слова ділом, інвестуючи більше в безпеку, нашу промисловість і наше стримування", – додав Рютте.

Він також пообіцяв нищівну відповідь Путіну за напад на Польщу чи іншу державу НАТО.

Туск, зі свого боку, підкреслив, що Варшава прагне швидкого миру в Україні, але вважає, що він повинен бути справедливим та гарантувати безпеку як самої України, так і Польщі й держав НАТО.