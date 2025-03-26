Рютте в Польше убеждал, что США до сих пор преданы НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Варшаву убеждал, что Соединенные Штаты во главе с администрацией Дональда Трампа остаются преданными своим обязательствам союзникам по Альянсу.

Об этом Рютте говорил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил, что США неоднократно четко заявляли о своей приверженности сильному НАТО. "Президент Трамп подтвердил это во время нашей встречи в Белом доме в начале этого месяца", – сказал генсек.

Но, добавил Рютте, Трамп также четко дал понять, что Европа должна активизироваться, и Польша делает именно это.

"Как сказал президент Трамп, и я с ним согласен, европейские члены Альянса и Канада должны делать больше. Поэтому нам всем следует последовать примеру Польши и быстро наращивать наши расходы и силы и средства и подкреплять слова делом, инвестируя больше в безопасность, нашу промышленность и наше сдерживание", – добавил Рютте.

Он также пообещал сокрушительный ответ Путину за нападение на Польшу или другое государство НАТО.

Туск, со своей стороны, подчеркнул, что Варшава стремится к быстрому миру в Украине, но считает, что он должен быть справедливым и гарантировать безопасность как самой Украины, так и Польши и государств НАТО.