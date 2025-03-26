Британія може відкласти впровадження законодавства про асистовану смерть до 2029 року

Пропонований британський законопроєкт про асистовану смерть для невиліковно хворих людей може бути відкладений до 2029 року, після наступних виборів, що ставить під сумнів майбутнє цього законодавства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час історичного голосування минулого року законодавці підтримали законопроєкт, що дозволяє асистовану смерть, прокладаючи шлях для Британії, яка слідом за іншими країнами, такими як Австралія, Канада і деякі штати США, до однієї з найбільших соціальних реформ за останнє покоління.

Але термін впровадження нового закону буде перенесено з двох років на чотири відповідно до змін, запропонованих депутаткою Кім Лідбітер, яка є спонсором законопроєкту, згідно із заявою її офісу в середу.

Згідно із запропонованим законом, психічно здорові, невиліковно хворі дорослі в Англії та Уельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, отримають право покінчити з життям за допомогою медичної допомоги.

Опитування показують, що більшість британців підтримують допомогу при смерті, а їхні прихильники кажуть, що закон повинен відповідати громадській думці.

Але після першого голосування в листопаді законопроєкт зараз перебуває під пильною увагою і повинен пройти через Палату громад і верхню палату, Палату лордів.

Поправки означають, що імплементація займе більше часу, ніж два роки, як спочатку прогнозувалося.

Найбільш помітна поправка скасовує вимогу до судді Високого суду підписувати кожну справу і замість цього покладається на групу експертів, до складу якої входять юристи, психіатри і соціальні працівники.

Створення добровільної комісії експертів займе більше часу, ніж просто передача справи до Високого суду.

Але Лідбітер вважає, що закон може бути імплементований до 2029 року: "Чотири роки – це радше відстрочка, а не цільовий показник".

Якщо ж імплементація закону затягнеться до 2029 року, то вона може бути відкладена до наступних національних виборів, які мають відбутися до серпня того ж року, що віддасть її на відкуп наступному урядові.

Острів Мен, самоврядна залежна територія Британської Корони, у вівторок схвалив законопроєкт про асистовану смерть, що робить острів першим на Британських островах, де невиліковно хворі люди матимуть законне право покінчити з життям.

25 березня писали, що у Нідерландах кількість людей, які скористались евтаназією у 2024 році, зросла на 10% порівняно з попереднім роком.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

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