Британия может отложить внедрение законодательства об ассистированной смерти до 2029 года

Предлагаемый британский законопроект об ассистированной смерти для неизлечимо больных людей может быть отложен до 2029 года, после следующих выборов, что ставит под сомнение будущее этого законодательства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время исторического голосования в прошлом году законодатели поддержали законопроект, позволяющий ассистированную смерть, прокладывая путь для Британии, которая вслед за другими странами, такими как Австралия, Канада и некоторые штаты США, к одной из крупнейших социальных реформ за последнее поколение.

Но срок внедрения нового закона будет перенесен с двух лет на четыре в соответствии с изменениями, предложенными депутатом Ким Лидбитер, которая является спонсором законопроекта, согласно заявлению ее офиса в среду.

Согласно предложенному закону, психически здоровые, неизлечимо больные взрослые в Англии и Уэльсе, которым осталось жить шесть месяцев или меньше, получат право покончить с жизнью с помощью медицинской помощи.

Опросы показывают, что большинство британцев поддерживают помощь при смерти, а их сторонники говорят, что закон должен соответствовать общественному мнению.

Но после первого голосования в ноябре законопроект сейчас находится под пристальным вниманием и должен пройти через Палату общин и верхнюю палату, Палату лордов.

Поправки означают, что имплементация займет больше времени, чем два года, как первоначально прогнозировалось.

Наиболее заметная поправка отменяет требование к судье Высокого суда подписывать каждое дело и вместо этого возлагается на группу экспертов, в состав которой входят юристы, психиатры и социальные работники.

Создание добровольной комиссии экспертов займет больше времени, чем просто передача дела в Высокий суд.

Но Лидбитер считает, что закон может быть имплементирован до 2029 года: "Четыре года – это скорее отсрочка, а не целевой показатель".

Если же имплементация закона затянется до 2029 года, то она может быть отложена до следующих национальных выборов, которые должны состояться до августа того же года, что отдаст ее на откуп следующему правительству.

Остров Мэн, самоуправляемая зависимая территория Британской Короны, во вторник одобрил законопроект об ассистированной смерти, что делает остров первым на Британских островах, где неизлечимо больные люди будут иметь законное право покончить с жизнью.

25 марта писали, что в Нидерландах количество людей, которые воспользовались эвтаназией в 2024 году, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

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